Rischio listeria per un lotto di salame prodotto in provincia di Cremona: tutte le informazioni

Il ministero della Salute ha segnalato il richiamo di un lotto di salame novellino prodotto in provincia di Cremona per la presenza di Listeria monocytogenes

Lotto salame novellino a rischio Listeria

Nuovo avviso sul portale del Ministero della Salute che ogni giorno informa i consumatori sui prodotti non conformi dal punto di vista della sicurezza alimentare.

Il nuovo allarme riguarda la possibile presenza del batterio ‘ Listeria monocytogenesi ‘in un lotto di “Salame Novellino”. Il prodotto è stato venduto in pezzi da 280 grammi circa con il numero di lotto 3216NOV, senza termine minimo di conservazione.

Il batterio in questione causa l’infezione nota come Listeriosi che può comportare problemi di salute soprattutto alle persone con il sistema immunitario più fragile.

Cosa fare se si ha il lotto richiamato

Il marchio richiamato è stato prodotto dall’azienda Fattoria Novella Sentieri nello stabilimento di via Cappelle 5 a Cappella Cantone ( in provincia di Cremona) ma commercializzato dall’azienda Centro Carni Rigamonti srl.

Come evidenziato dal Ministero della Salute si raccomanda di non consumare il salame novellino e di riconsegnarlo al punto vendita dove è stato acquistato.

Altri richiami recenti

Ricordiamo che sono gli stessi operatori del settore alimentare che per mezzo del Ministero della Salute informano i propri clienti sulla non conformità riscontrata negli alimenti da essi posti in commercio e a ritirare il prodotto dal mercato.

Altri recenti richiami – per motivi diversi dalla presenza del batterio Listeria – pubblicati sul portale del Ministero della Salute su prodotti alimentari riguardano i biscotti frollini all’uvetta e misti “I Fortini” -per rischio presenza di allergeni – e il preparato per budino al cacao bio ‘Baule volante’ per ‘analisi chimiche non conformi’. Di seguito il link per avere tutte le informazioni del caso: (ttps://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_3_5.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=avvisi&tipo=richiami)