Pericolo Listeria: ritirati 3 lotti di salmone affumicato

Alcuni lotti di salmone affumicato sono stati ritirati dal mercato per presenza di Listeria.

Il Minsitero della Salute ha rilasciato oggi una nota ufficiale.

Salmone affumicato ritirato dal mercato per Listeria: la nota del Ministero della Salute

I lotti di salmone affumicato ritirati dal mercato sono di marchio Poseidon. Il salmone, confezionato in scatole da 150 grammi di prodotto ciascuna, era stato preparato presso lo stabilimento in via Allende 22 a Pianoro, in provincia di Bologna, di Sofia Srl. Il Ministero della Salute ha rilasciato una nota, èubblicata sul suo sito ufficiale, in cui indica a tutti coloro che avessero comprato il salmone di non mangiarlo e, se possibile, di riportarlo presso il supermercato in cui è stato acquistato muniti di scontrino fiscale.

Salmone affumicato listeria, i pericoli del batterio

Generalmente meno frequente rispetto alla salmonella, il batterio Listeria monocytogenes a contatto con l’organismo può causare un’infezione ossia la listeriosi, una patologia che – come segnala il portale di ‘isssalute.it‘ – può presentarsi, nella maggior parte dei casi “In forma lieve, con disturbi (sintomi) simili all’influenza che si risolvono entro pochi giorni senza necessità di cure”.