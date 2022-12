Durante la rapina alle poste al vomero una dipendente è stata colpita con una pistola. Ricco bottino per i criminali.

A Napoli, nel quartiere Vomero, è stata portata a segno una rapina alle poste con un ricco bottino per i malviventi.

Durante il colpo una dipendente è stata ferita al volto e ricoverata in ospedale.

Rapina alle poste al Vomero: dipendente colpita al volto

I due rapinatori sono ricercati e la polizia di stato sta indagando sulla vicenda. La sede delle poste rapinata è qualla di via Omodeo, quartiere Vomero di Napoli. La refurtiva ammonta a 45mila euro e la rapina è stata effettuata questa mattina, 14 dicembre 2022, alle 8.00 del mattino circa.

Non si sa ancora se all’interno delle poste fossero presenti dei clienti.

Le indagini della polizia e le condizioni della dipendnete ferita

I malviventi erano armati di pistola ma fortunatamente non hanno sparato. La dipendente è stata colpita al volto con il calcio della pistola ed è stata ricoverata in ospedale con una progonosi di cinque giorni dopo le sue dimissioni. Gli inquirenti hanno perlustrato la zona e stanno visionando le telecamere di sicurezza per cercare di individuare i due rapinatori.

Per ora non ci sono sospettati.