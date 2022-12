Si introducono in un hotel chiuso per rubare finestre e rubinetti

Due uomini sono stati arrestati per essersi introdotti di nascosto in un hotel chiuso, con accessi e infissi sigillati, per entrare a rubare le finestre e i rubinetti.

Il fatto è accaduto a Montecatini Terme.

Furto in una struttura di Montecatini Terme. Due uomini sono stati arrestati dopo essersi introdotti in un hotel chiuso, con accessi e infissi sigillati, per saccheggiarlo di materiali da recuperare per rimetterli in vendita, come finestre, rubinetti e sanitari. La polizia ha arrestato due uomini per furto aggravato, dopo averli sorpresi in flagranza di reato all’interno della struttura di Montecatini Terme.

Due uomini colti sul fatto

I poliziotti da tempo avevano notato i due uomini che si aggiravano vicino all’edificio. Si erano appostati, verificando che uno dei pannelli di chiusura sul retro era stato divelto. Dai piani superiori si sentivano i rumori di un martello contro metalli, ceramiche e vetro. L’intervento in cui i due, conosciuti alle forze dell’ordine per fatti simili, sono stati sorpresi dopo che avevano divelto una porta finestra per prenderne il vetro e il metallo.

Avevano fatto la stessa cosacon i sanitari di un bagno, puntando alla rubinetteria. I due si trovano ai domiciliari.