Maltempo a Napoli: crollata una porzione di muro

Proseguono i danni in Campania a causa del maltempo: paura in Corso Vittorio Emanuele a Napoli per il crollo di un pezzo di muro

Nei giorni scorsi, la Protezione civile della Regione Campania aveva raccomandato alle autorità di prestare la massima attenzione per il rishio di nubifragi che avrebbero potuto creare grossi disagi alla città di Napoli.

Tempo qualche giorno e si è verificato effettivamente un nuovo problema in città, con il crollo di un pezzo di muro in Corso Vittorio Emanuele.

Napoli, il maltempo fa crollare un muro: paura in Corso Vittorio Emanuele

Il crollo è avvenuto nella mattinata di oggi, mercoledì 14 dicembre, in Corso Vittorio Emanuele 494. Un pezzo di un enorme muro situato in via del Pino è venuto giù a causa del maltempo. Sul posto si sono immediatamente precipitati i Carabinieri di Napoli e i Vigili del Fuoco che stanno, anche attualmente, lavorando per mettere in sicurezza tutta la zona interessata.

Dalle prime notizie che arrivano pare che, fortunatamente, non ci siano stati nè morti nè feriti.

La ricerca di eventuali dispersi

Le autorità stanno lavorando sulla zona per provare a capire perché il pezzo di muro di 10 metri si è staccato. In questo momento, anche i sanitari del 118 sono arrivati in piazza Mazzini per aiutare nel caso vengano trovate persone ferite.