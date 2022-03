Rissa e botte alla riunione di condominio, arrestato 56enne estremista

Una sedia addosso e poi pugni e calci per motivi ancora tutti da chiarire: rissa e botte alla riunione di condominio, arrestato un 56enne "estremista"

Arriva dalla Sicilia la curiosa vicenda di una rissa con botte durante una riunione di condominio, rissa per la quale è stato arrestato un 56enne di Messina poi risultato essere un “estremista di destra” o quanto meno un simpatizzante sincero dei gadget che rimandano all’universo del fascismo.

Secondo quanto riportato dai media locali l’uomo ha aggredito un inquilino durante la riunione condominiale e durante la perquisizione domiciliare successiva ad opera degli agenti di polizia allertati dopo quella inspiegabile esplosione di violenza è spuntato materiale di estrema destra.

Rissa e botte alla riunione di condominio

Ad ogni modo nei confronti dell’uomo, il 56enne C.S., la polizia ha eseguito un provvedimento cautelare. La misura è stata presa d’iniziativa e girata alla magistratura per gli adempimenti dopo che l’indiziato aveva aggredito un uomo durante una riunione di condominio a Messina, tenutasi in uno studio privato il primo marzo scorso.

Materiale di estrema destra e movente sconosciuto

Il particolare “ideologico” è emerso dopo, in sede di perquisizione in casa dell’uomo. Lì infatti gli agenti hanno sequestrato materiale relativo a movimenti di estrema destra. Per ragioni che non sono ancora chiare il presunto neofascista si è avventato contro un condomino colpendolo con calci e pugni, e lanciandogli addosso una sedia.