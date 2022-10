Ristoratore ruba le mance ai suoi camerieri, condannato a un risarcimento di 150mila euro

Ristoratore noto per la sua cucina fusion asiatico-americana viola le legge e ruba le mance ai suoi camerieri, condannato a un grosso risarcimento

Negli Usa un noto ristoratore ruba le mance ai suoi camerieri e viene condannato a un risarcimento pari a 15mila euro. Il Dipartimento del Lavoro ha infatti sanzionato Mugen per i continui soprusi contro i suoi 65 dipendenti. La somma che dovrà pagare come risarcimento e multa Mugen è pari a 157.287 dollari.

Dovrà versarli a 65 dipendenti per non aver dato loro le mance che si erano guadagnati. I fatti sono accaduti a Goldsboro in Carolina del Nord, nel ristorante Jay’s Kitchen noto per la sua cucina fusion asiatico-americana.

Ristoratore ruba le mance ai suoi camerieri

E una nota del Dipartimento del lavoro degli Stati Uniti spiega altro. Il ristoratore ha “negato ai lavoratori l’intero salario mantenendo parte delle loro mance guadagnate, violando così il salario minimo federale”.

Ai ricorrenti tocca anche differenza tra il salario in contanti pagato e il salario minimo federale. A quanto ammonta? A 7,25 dollari l’ora.

“Le mance sono proprietà del lavoratore”

Ha spiegato il direttore distrettuale del dipartimento riportato da Leggo: “Le mance sono di proprietà del lavoratore e, in nessun caso, i datori di lavoro possono conservare parte delle mance dei propri dipendenti”. Inoltre Mugen ha anche violato le leggi federali sul lavoro minorile.

Perché Perché avrebbe fatto lavorare alcuni 15enni “più di tre ore in un giorno scolastico, quindi più di 18 ore in una intera settimana”.