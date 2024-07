"Rimasi intubata per sette giorni, la voce aveva problemi e non mi riconoscevo più" confessa Rita Pavone

Rita Pavone, ospite della Milanesiana per due appuntamenti, si racconta: dal marito, all’operazione al cuore, ai rimpianti.

Il matrimonio con Teddy Reno

Rita Pavone, 78 anni, è sposata da ormai 56 anni con Teddy Reno, di 98 anni. All’inizio il loro matrimonio venne osteggiato da molti, ma le cose hanno funzionato e i due sono ancora felici insieme. Anche suo padre, racconta la cantante, non era favorevole all’unione. Cambiò idea solo con la nascita del primo figlio e, ricorda Pavone, le disse: “Mi sa che ho sbagliato alla grande con voi”.

L’operazione al cuore

Nel 2006 la cantante si ritirò dalle scene in seguito a un intervento al cuore. Confessa: “Avevo subito un’operazione con due bypass all’aorta che mi aveva spaventato moltissimo. Rimasi intubata per sette giorni, la voce aveva

problemi e non mi riconoscevo più.”

Alla fine però fu grazie a Renato Zero che si rimise in piedi. Il collega la invitò a cantare per i suoi 60 anni dicendole che è “come andare in bici”. Ed effettivamente la voce tornò.

Sfizi e rimpianti

Ammette Rita Pavone di essersi concessa un unico sfizio: una Jaguar rosa! Mentre se deve pensare a un rimpianto gliene viene in mente solo uno: avrebbe voluto restare un po’ di più negli Stati Uniti quando aveva 18 anni per conoscere meglio quel mondo.