È di nuovo amore tra Anna Acciardi e Alfred Ekhator? I due ex protagonisti dell’ultima edizione di Temptation Island sono finiti al centro del gossip dopo la diffusione di un video sui social che ha sollevato più di un dubbio sul loro rapporto.

Anna Acciardi e Alfred Ekhator a Temptation Island

Anna Acciardi e Alfred Ekhator hanno preso parte all’edizione autunnale 2024 di Temptation Island per mettere alla prova il loro rapporto, che durava da un anno e nove mesi. Anna, 27 anni, ha scelto di partecipare al programma per via delle attenzioni poco costanti di Alfred e delle sue frequentazioni con altre donne.

Alfred, 24 anni, di origine nigeriana e residente ad Assisi, lavora come modello. Durante il percorso nel reality, Alfred si è avvicinato alla single Sofia Costantini, con cui ha condiviso un bacio, evento che ha segnato la rottura definitiva con Anna al falò di confronto.

Ritorno di fiamma tra Anna e Alfred di Temptation Island? Il curioso dettaglio

Nei mesi scorsi, erano circolate voci su un possibile legame tra Anna Acciardi e un ex tentatore di Temptation Island di un’edizione precedente, ma la ragazza aveva smentito categoricamente, spiegando che tra loro c’era solo una sincera amicizia.

Recentemente, però, sono emerse nuove indiscrezioni riguardo un possibile ritorno di fiamma con Alfred Ekhator, alimentate da un video pubblicato su TikTok.

Nel video, Anna è rivolta verso la fotocamera e, dopo pochi istanti, appare il braccio di un ragazzo che le accarezza delicatamente la guancia, con il colore della pelle che non lascia dubbi. A corredo del filmato, l’ex protagonista di Temptation Island ha aggiunto la seguente didascalia: