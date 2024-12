Il dramma di Angelo Madonia e Federica Pellegrini

La recente puntata di Storie di Donne al Bivio ha portato alla luce dettagli inediti sul caso di Angelo Madonia, il ballerino che ha abbandonato la competizione di Ballando con le Stelle prima della finale. Durante l’intervista, Rossella Erra ha rivelato come la situazione abbia influito sul rapporto tra Madonia e la sua partner di ballo, Federica Pellegrini. Secondo Erra, l’amore di Angelo per Sonia Bruganelli ha creato tensioni, rendendo difficile per Pellegrini mantenere la concentrazione sul ballo.

Erra ha descritto Federica come una “leonessa ferita”, sottolineando che la campionessa di nuoto si è sentita sola e trascurata. La pressione di gestire una relazione amorosa all’interno di un contesto competitivo come quello di Ballando con le Stelle ha portato a una situazione insostenibile, culminata nell’abbandono di Madonia. La tribuna del popolo ha affermato che la presenza costante di Sonia Bruganelli ha messo a disagio Federica, che ha dovuto affrontare la situazione con grande dignità.

Bianca Guaccero e Giovanni Pernice: una storia d’amore?

Un altro tema caldo emerso durante l’intervista è stato il presunto flirt tra Bianca Guaccero e Giovanni Pernice. Rossella Erra ha confermato che tra i due c’è una certa affinità, avendo assistito a momenti di tenerezza tra di loro. La Erra ha raccontato di averli visti tenersi per mano e baciarsi, alimentando così le voci su una possibile relazione. Inoltre, ha scherzato dicendo che sarà la testimone di nozze quando i due decideranno di sposarsi, un’affermazione che ha suscitato l’interesse del pubblico.

Le previsioni per la finale di Ballando con le stelle

Con la semifinale in arrivo, Rossella Erra ha condiviso le sue previsioni su chi potrebbe vincere questa edizione di Ballando con le Stelle. Inizialmente, le sue favorite erano Bianca Guaccero e Federica Nargi, ma ora sembra che Federica Pellegrini, in coppia con Pasquale La Rocca, abbia buone possibilità di salire sul podio. La competizione si fa sempre più intensa e le sorprese non mancano mai, rendendo ogni puntata un evento da seguire con attenzione.