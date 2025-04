Airyn, la figlia di Robert De Niro, fa coming out, rivelando di essere transgender. Ecco il motivo che l’ha spinta a proseguire il suo percorso di genere.

Robert De Niro, la figlia fa coming out: “Sono transgender”

Airyn De Niro è figlia del noto attore hollywoodiano Robert De Niro. Oggi ha 29 anni e ha appena fatto coming out, rivelando di essere transgender.

La confessione di Airyn ha sorpreso i fan, i quali però hanno apprezzato la sincerità e il coraggio della giovane donna. Nel corso di una intervista per il magazine “Them”, la figlia di Robert ha raccontato tutto il suo percorso e cosa l’ha spinta a proseguire il suo percorso di genere, asserendo come l’action movie “La Sirenetta“, con Halle Bailey abbia avuto un grandissimo impatto. Ma ecco le parole di Airyn.

Robert De Niro, la figlia transgender rivela la sua verità: ‘Non è mai troppo tardi’

Airyn De Niro si è raccontata a cuore aperto al magazine “Them”, rivelando di essere transgender e di come gran parte della sua transizione sia stata dovuta all’influenza su di lei delle donne nere. Secondo lei, inoltre, essere transgender significa “essere onesta e aperta, soprattutto in spazi pubblici come i social.” Airyn ha parlato anche della sua fisicità: “non rientravo nemmeno in quello standard di bellezza, che è magra, bianca, muscolosa, o semplicemente super in forma, maschile. Crescendo mi è sempre stato detto che ero troppo o troppo poco di qualcosa: troppo grossa, non abbastanza magra. Non abbastanza nera, non abbastanza bianca. Troppo femminile, non abbastanza maschile. Non è mai stato solo ‘sei perfetta, sei fatta così’. C’è differenza tra l’essere visibile e l’essere visti. Sono stata visibile. Non credo di essere stata ancora vista.”