Vivian Wilson, figlia di Elon Musk, ha raccontato il suo coming out come persona transgender, mentre il conflitto con il padre si intensifica.

Vivian Wilson, figlia di Elon Musk e Justine Wilson, ha condiviso con Teen Vogue la sua esperienza di coming out come persona transgender. La ventenne ha replicato in modo deciso alle recenti dichiarazioni del padre, sfruttando l’ironia e una famosa citazione di RuPaul’s Drag Race: All Stars 3.

I rapporti tra Elon Musk e sua figlia Vivian Wilson

Vivian, 20 anni, è figlia di Elon Musk e della scrittrice Justine Wilson. Ha fatto coming out nel 2020 e da tempo ha un rapporto conflittuale con il padre. Ha criticato Musk per le sue posizioni anti-trans, il sostegno al divieto dei bloccanti della pubertà nel Regno Unito e per gli attacchi pubblici ricevuti. Ha anche rinunciato al cognome paterno, scegliendo quello della madre.

In un’intervista a Teen Vogue, Vivian ha raccontato il suo percorso, rivelando che la madre l’ha supportata fin da subito, mentre il padre non l’ha mai sostenuta. Vivian ha descritto la sofferenza legata al corpo maschile in cui si sentiva prigioniera.

“Avevo costantemente crolli mentali nel bel mezzo delle lezioni a scuola. Non riuscivo a superare le giornate con serenità. Non volevo svegliarmi, non volevo fare nulla. Volevo solo “marcire”, praticamente”.

Sulla tempistica della transizione, Musk ha dichiarato di essere stato “ingannato” nel darle il consenso a 16 anni, ma Vivian ha smentito questa versione. I documenti legali mostrano che, dopo aver compiuto 18 anni, ha cambiato ufficialmente nome e genere in Vivian Wilson, senza necessitare più dell’autorizzazione del padre.

Elon Musk, durissimo scontro con la figlia transgender: le parole di fuoco

L’ultima controversia è nata proprio dall’intervista e un post di Teen Vogue, in cui Vivian ha discusso apertamente del suo rapporto con il padre, criticandolo duramente. Riguardo a un gesto ambiguo della mano compiuto da Elon Musk durante l’insediamento di Donald Trump, ha affermato:

“Leggo certe cose su di lui nei notiziari e penso: Che imbarazzo. Dovrei denunciarlo ogni volta. Quella m**** era decisamente un saluto nazista“.

La risposta di Musk non è tardata ad arrivare. Un utente su X ha condiviso uno screenshot dell’articolo scrivendo: “Solo perché il figlio dice qualcosa, non significa necessariamente che sia vero”. L’imprenditore lo ha rilanciato con parole molto dure.

“Mio figlio, Xavier, è morto. È stato ucciso dal virus mentale woke. Ora il virus mentale woke morirà”.

Vivian ha deciso di rispondere, pubblicando un video su Instagram Reels e TikTok. Nel video, ha montato le parole del padre sopra una clip in cui interpreta in lip-sync una famosa battuta della drag queen Morgan McMichaels, pronunciata durante l’ingresso in RuPaul’s Drag Race All Stars 3: