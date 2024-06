Prosegue a gonfie vele la storia d’amore tra Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza. L’ex dama del trono Over di Uomini e Donne, proprio nelle ultime ore, ha annunciato che la famiglia si allarga.

Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza: la famiglia si allarga

A distanza di qualche mese dall’uscita da Uomini e Donne, Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza continuano a frequentarsi. I due, anche se i fan del programma di Maria De Filippi non hanno mai creduto troppo alla loro unione, continuano ad andare d’amore e d’accordo. Non solo, nelle ultime ore hanno annunciato che la famiglia si è allargata.

L’annuncio di Roberta Di Padua

Ad annunciare la bella novità è stata Roberta. Tramite il suo profilo Instagram ha prima mostrato alcune immagini che la immortalano al mare con il suo Alessandro, poi la foto di un tenero nido. “Sono nati i miei piccioni“, ha scritto a didascalia. Dallo scatto non si capisce bene la razza dei volatili, ma i fan si sono concentrati soprattutto sul nuovo arrivo.

Roberta e Alessandro a Temptation Island 2024?

Tralasciando la lieta novella, i seguaci si pongono da tempo una domanda: possibile che Roberta e Alessandro parteciperanno a Temptation Island 2024? Di certo, i due non saranno presenti nell’edizione estiva, in partenza a breve, ma potrebbero esserci in quella autunnale, che debutterà proprio quest’anno.