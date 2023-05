Morto il discografico Roberto Rossi: fu direttore anche a Sanremo

Ci ha lasciati all’età di 62 anni il discografico e direttore d’orchestra Roberto Rossi: è stato più volte sul palco del Festival di Sanremo.

Roberto Rossi è morto a 62 anni

È morto nella notte tra mercoledì e giovedì 11 maggio il discografico e direttore d’orchestra Roberto Rossi, all’età di 62 anni. Da anni lottava contro una grave malattia, che purtroppo ha avuto la meglio su di lui.

Da anni era uno dei protagonisti dell’industria musicale italiana, e più volte è salito anche sul palco del Festival di Sanremo, come direttore d’orchestra. La prima volta all’Ariston è stata nel 1989 insieme a Brigitta e Benedicta Boccoli, all’epoca in gara con “Stella“. Ha poi accompagnato altri artisti come Marco Masini, Francesco Renga e Simone Cristicchi, vincendo con quest’ultimo il festival nel 2007 con “Ti regalerò una rosa“.

La carriera di Roberto Rossi

Rossi si è diplomato in pianoforte nel 1980 al Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Milano, prima di cominciare la sua carriera nell’industria discografica. Dal luglio del 1994 al maggio del 2000 è stato A/R Director Sony Music Entertainment, prima di spostarsi con lo stesso ruolo in BMG Entertainment dove è rimasto dal giugno del 2000 a maggio 2006.

Dopo questa esperienza Rossi è tornato in Sony prima come A/R Director, da giugno 2006 a marzo 2017, per poi spostarsi nella stessa label come Executive Director A/R Legacy and Special Projects fino a oggi.