Fedez, dopo dieci anni lascia la Sony e passa alla Warner

“Un nuovo inizio“. Così Fedez annuncia il ‘divorzio’ dalla sua storica etichetta discografica che l’ha visto negli anni ottenere valanghe di successi e hit scala-classifiche, la Sony Music. Per il cantante adesso si aprono le porte della Warner Music.

Fedez dice addio alla Sony e passa alla Warner: cambio di discografica per il cantante

Attraverso una storia Instagram, in cui compare insieme ai nuovi manager e collaboratori della Warner, Fedez ufficializza il cambio di discografica dopo dieci anni di ‘onorata carriera’ al fianco della Sony.

“Dopo 10 anni di onorata carriera discografica sotto Sony Music, ho cambiato etichetta discografica. Ci tenevo a ringraziare il presidente della Sony Andrea Rosi per tutti questi anni insieme che sono stati fantastici” ha spiegato Fedez su Instagram.

“Gli mando un abbraccio sincero e grandissimo” aggiunge il cantante, che è pronto adesso a lanciare sul mercato nuova musica con il supporto di una delle discografiche più forti e riconosciute del panorama musicale mondiale, la Warner.

Sui suoi social il cantante ha poi postato un video in cui stappa una bottiglia con il team della Warner e scrive: “Grazie a Warner Music per avermi accolto nella loro grande famiglia“. Tanta curiosità adesso per scoprire quali saranno le nuove canzoni che l’artista rilascerà: considerata l’estate che avanza, si potrebbe cominciare proprio da un tormentone.