Fuoco alle polveri politiche dopo che la ministra per la Famiglia Eugenia Roccella era contestata al Salone del Libro e parte lo scontro tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein. La premier parla di “logica inaccettabile” e la leader dem invoca la legittimità del dissenso. Insomma, l’episodio che ha tenuto banco in queste ore ha degli straschichi politici forti e dopo le contestazioni alla ministra al Salone del Libro di Torino con il blocco dello spazio della Regione Piemonte per oltre un’ora e con la “vittima” che aveva rinunciato a presentare il libro è tempo di commenti.

Roccella contestata, scontro Meloni-Schlein

La premier Giorgia Meloni definisce il fatto “inaccettabile e fuori da ogni logica democratica”. E ancora: Altrettanto inaccettabile è l’operazione dei soliti noti di capovolgere i fatti, distorcendo la realtà e giustificando il tentativo di impedire a un ministro della Repubblica di esprimere le proprie opinioni. Come al solito chi pretende di darci lezioni di democrazia non ne conosce le regole basilari“. Non la pensa così la leader del Pd Elly Schlein, che parlando a ‘In Onda’ ha replicato sul tema: “In una democrazia si deve mettere in conto che ci sia il dissenso, sta nelle cose non riguarda mica solo chi sta al potere”.

Schlein: “Noi siamo per il confronto duro”

“Noi siamo per il confronto duro, acceso ma è surreale il problema che ha questo governo con ogni forma di dissenso”. E in chiosa: “Non so come si chiama la forma di un governo che attacca le opposizioni e gli intellettuali ma quantomeno mi sembra autoritaria“. la dem ha anche definito “surreale” il fatto che “ministri e deputati si siano messi ad attaccare Nicola Lagioia“, direttore uscente del Salone, criticato per la gestione dell’episodio.