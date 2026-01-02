Si chiamano Jacques e Jessica Moretti e sono riusciti a sopravvivere alla strage: ecco come stanno.

Si chiamano Jacques e Jessica Moretti e sono i due proprietari del bar Le Constellation di Crans-Montana, dove è avvenuta la strage di Capodanno. I due sono già stati sentiti dalle autorità.

Tragedia di Crans-Montana: chi sono i due proprietari del bar Le Constellation?

Sono 47 le persone che hanno perso la vita nella strage di Crans-Montana la notte di Capodanno, 115 i feriti.

Jacques e Jessica Moretti sono i due proprietari del bar Le Constellation, originari della Corsica, gestiscono anche un altro locale a Crans-Montana, chiamato Le Senso e uno a Lens, Le Vieux Chalet. Il quotidiano corso “Corse Matin” fa sapere che Jacques è nato a Ghisonaccia, mentre la moglie è della Corsica centrale ma è cresciuta a Cannes e sua padre sarebbe un Vigile del Fuoco. Nel 2015 la coppia a rilevato Le Constellation, e lo avrebbero ristrutturato in 100 giorni. All’interno del locale al momento dell’incendio ci sarebbe stata solo Jessica, che avrebbe riportato delle ustioni al braccio.

Tragedia di Crans-Montana: come stanno i due proprietari

Jacques e Jessica Moretti, proprietari de Le Constellation, sono già stati sentiti dalle autorità ma al momento non ci sarebbero indagati. Tra l’altro il profilo social del locale è sparito dai social. Al giornale Nice Matin, la coppia ha dichiarato, tramite un loro dipendente, di essere “estremamente colpiti dall’evento” e di “aver perso alcuni membri dello staff” nell’incendio.