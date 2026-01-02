Alcuni sopravvissuti alla strage di Crans-Montana hanno raccontato quanto accaduto: ecco le loro drammatiche testimonianze.

Strage di Crans-Montana, il racconto di Adrien: “Sembrava un film dell’orrore”

Al momento sono 47 le vittime e oltre 100 i feriti in seguito all’esplosione all’interno del locale Le Constellation a Crans-Montana, in Svizzera, la notte di Capodanno.

Questo il racconto a Bfmtv di Adrien, che si trovava all’esterno del locale: “ho visto fumo, un fumo bianco, grande e molto denso uscire dal bar. Abbiamo visto le fiamme dopo cinque, dieci minuti e la gente uscire in preda al panico, rompendo le finestre, uomini sofferenti e donne con vestiti bruciati che piangevano, urlavano, persone che non sapevano se i loro cari fossero dentro.” Poi ha aggiunto che c’erano “genitori arrivare in auto a tutta velocità, preoccupati di dove fossero i loro figli. Sembrava un film dell’orrore.“

Strage di Crans-Montana, le altre drammatiche testimonianze

Emma e Albane si trovavano all’interno del locale Le Constellation a Crans-Montana al momento dello scoppio dell’incendio, vedendo il soffitto prendere fuoco: “siamo corsi fuori tutti urlando e correndo. Il panico più totale.” I due hanno confermato che i vigili del fuoco e la polizia sono arrivati dopo un paio di minuti. Victoria, sempre alla Bfmtv, ha raccontato che era nel bar ed è riuscita a uscire illesa, allertando il buttafuori che è sceso per cercare di spegnere le fiamme. Il 19enne Oscar ha invece raccontato che “i volti di alcune persone erano completamente scomparsi.” Il ragazzo non era entrato nel locale perché troppo affollato. Questo le sue parole a Sky News: “La gente batteva contro le finestre e urlava. Penso che le finestre fossero troppo spesse. Poi la gente cadeva l’una sull’altra mentre usciva. Alcune persone avevano il volto completamente bruciato. Penso che l’adrenalina abbia fatto sì che non sentissero più nulla, perché erano completamente, totalmente ustionati e non sentivano più nulla.”