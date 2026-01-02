Sono ancora sei al momento gli italiani che risultano dispersi a seguito dell’esplosione avvenuta la notte di Capodanno all’interno del locale Le Constellation a Crans-Montana, nota località sciistica svizzera. Ecco i loro nomi.

Strage Crans-Montana, sono sei gli italiani dispersi: ecco chi sono

Sono ancora sei gli italiani che risultano dispersi a seguito dell’esplosione all’interno del locale Le Constellation a Crans-Montana la notte di Capodanno, intorno alle ore 1.30.

In quel momento, nel locale, c’erano soprattutto giovanissimi. Al momento, ma le notizie sono in continuo aggiornamento, sarebbero 12 gli italiani identificati e ricoverati in diversi ospedali, tra cui tre di loro portati al Niguarda di Milano. Per quanto invece riguarda i 6 italiani dispersi, si tratta di Giovanni Tamburi, di 16 anni, il quale era in vacanza con il padre. La madre ha rivolto un appello tramite i media. Disperso anche Emanuele Galeppini, 17 anni, giovane promessa del golf, col padre che ha rivolto un appello al Tgcom per avere notizie sul figlio. Secondo alcuni media, gli altri dispersi sono due 16enni di Milano, Riccardo Minghetti e Chiara Costanzo, Achille Osvaldo Giovanni Barosi, Giovanni Raggini e Giuliano Biasini. Ripetiamo che le notizie sono in continuo aggiornamento.

Stage di Crans-Montana: gli italiani ricoverati negli ospedali

Sono tre al momenti gli italiani feriti nell’incendio a Crans-Montana, nel locale Le Constellation, che sono stati traferiti in Italia, al Niguarda di Milano, mentre gli altri feriti sono ricoverati in diversi ospedali svizzeri, tra cui una ragazza di 16 anni, Francesca Nota, in coma all’ospedale di Zurigo. Secondo quando si apprende dai vari media, presso l’ospedale di Sion sono ricoverati Leonardo Bove, Manfredi Marcucci, Alessandra Galli De Min ed Eleonora Palmieri, Antonio Lucia e Filippo Leone Grassi all’ospedale di Losanna.