Roma, auto a fuoco nei pressi di un condominio del IX municipio: 4 veicoli distrutti

Sei auto nei pressi di un condominio del IX municipio a Roma sono andate a fuoco nella notte: quattro sono rimaste distrutte.

Paura nella notte tra lunedì 21 e marted 22 marzo, dove nel IX municipio di Roma sei auto sono rimaste coinvolte in un incendio. Quattro di esse sono rimaste distrutte e due sono state danneggiate, mentre due alberi investiti dalle fiamme sono ora pericolanti.

Auto a fuoco a Roma

I fatti si sono verificati nei pressi di un condominio di Fonte Meravigliosa, precisamente in via de Micheli 46, intorno alle 2.20. Secondo quanto ricostruito i residenti sono stati svegliati dallo strepito delle fiamme e da piccole esplosioni partite a una delle vetture in sosta.

Immediata la chiamata ai Vigili del Fuoco che, giunti sul posto con due squadre, hanno spento l’incendio e messo in sicurezza l’area.

Sul luogo dell’accaduto anche le pattuglie della polizia di Stato che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Al momento non sono stati emersi fattori che lasciano pensare ad un episodio doloso.

Auto a fuoco a Roma: “Più telecamere e controlli”

La coordinatrice leghista del IX Municipio Eloisa Fanuli ha diffuso un comunicato denunciando come “per i residenti non solo c’è la paura di trovarsi la macchina bruciata ma di vedere le fiamme propagarsi anche all’interno dei palazzi in cui vivono“.

Una condizione estesa anche ad altri quadranti del IX municipio che continuano a subire repentini furti d’auto, soprattutto elettriche, come a Torrino e Mostacciano. Di qui la sua richiesta di sollecito riscontro e intervento immediato alla presidente del Municipio, Titti Di Salvo, per installare telecamere lungo l’area dei quartieri più critici e mettere in campomaggiori controlli da parte delle forze dell’ordine.