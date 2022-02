Lungo via Casilina a Roma un autobus in servizio del 2004 è andato in fiamme per cause ancora da accertare: sul posto i Vigili del Fuoco.

Paura a Roma, dove nella mattinata di venerdì 11 febbraio 2022 un autobus è andato in fiamme poco prima di entrare in servizio lungo la via Casilina. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito e l’incendio è stato domato in breve tempo dai Vigili del Fuoco.