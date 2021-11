Roma, boom di contagi Covid a scuola: 1200 classi in quarantena: dalle feste del 31 ottobre fino ai tracciamenti nel caos nell'interfaccia con le Asl

A Roma è ormai vero boom di contagi Covid a scuola, specie nelle elementari e materne: secondo gli ultimi dati sono 1200 le classi in quarantena. Molti pensano all’effetto Halloween ma il problema è anche la differenza di modalità di intervento delle Asl nel mettere in atto tracciamenti, tamponi e quarantene.

A quelle, secondo alcuni, vanno in scia le modalità differenti con cui gli istituti intervengono dietro input degli spot sanitari di controllo. Il dato è che comunque Roma sta “esplodendo” in quanto a contagi scolastici giusto in questi giorni, e anche Halloween deve aver fatto la sua parte, a contare che dopo due settimane dal 31 ottobre le positività sono aumentate in particolar modo alle scuole elementari.

In tema di misure si registra una disomogeneità che non fa bene al contesto, con regole diverse da scuola a scuola e le famiglie in tilt. Il dato di conforto è che alle scuole superiori il contagio è in via di stabilizzazione quando non di discesa, però ad elementari e materne c’è il boom.

E non è difficile spiegare anche questo fenomeno “generazionale”: se alle superiori pian piano la vaccinazione sta frenando i contagi nella altre scuole, dove per legge (ancora) non si applica, il virus è libero di correre in condizioni di promiscuità forzosa, a contare che ad esempio alle materne la mascherina non va indossata. I media spiegano che oggi a Roma ci sono scuole elementari che “arrivano ad avere fino a 6-7 classi in isolamento”.

E i tracciamenti procedono a rilento.