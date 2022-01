Roma, donna di 41 anni trovata morta nella sua abitazione: è giallo

Una donna di 41 anni è stata trovata morta nel suo appartamento in zona San Paolo a Roma: la Polizia sta indagando sull'accaduto.

Giallo a Roma, dove nel pomeriggio di martedì 18 gennaio 2022 una donna di 41 anni è stata trovata morta nella sua abitazione in zona San Paolo. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto e non hanno ancora escluso alcuna pista.

Donna trovata morta a Roma

Il rinvenimento è avvenuto intorno alle 14 in via Baccio Baldini, tra Ostiense e Marconi, dopo una segnalazione ricevuta dai sanitari del 118. Intervenuti sul posto, costoro hanno constatato il decesso della donna e lanciato l’allarme alla Polizia che in breve tempo li ha raggiunti con agenti del reparto Volanti, della Squadra Mobile, del commissariato San Paolo e della Scientifica.

Dopo aver posto sotto sequestro l’appartamento, situato al primo piano di uno stabile, hanno avviato le indagini senza escludere alcuna ipotesi.

Secondo una prima ricostruzione l’inquilina viveva in una condizione di disagio sociale e non è pertanto ritenuto improbabile che sia deceduta per un malore, magari in seguito all’assunzione di droghe. Sul cadavere non sono state rinvenute ferite che fanno pensare ad una morte violenta.

Donna trovata morta a Roma: parlano i vicini

Intanto la squadra mobile sta ricostruendo gli ultimi contatti della donna e gli investigatori hanno interrogato il suo compagno in questura.

Intanto hanno ascoltato le testimonianze dei vicini che hanno riferito di liti frequenti tra i due. “Quando incontravo lei per le scale mi sembrava sempre agitata e stravolta. Li sentivo sempre urlare e credo che avessero problemi di tossicodipendenza. Spesso discutevano in strada anche davanti al palazzo“, ha raccontato una residente dello stesso stabile.