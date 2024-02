L’obiettivo è quello di rendere le strade della Capitale italiana più sicure, soprattutto a vantaggio dei pedoni e dei cicloamatori. Presto, in tante vie di Roma verrà fissato il limite di velocità a 30 km/h.

Limite 30 km/h a Roma: il progetto

Secondo il progetto che è già stato illustrato ieri a Casal Monastero, le Zone 30 a Roma saranno circa 70 e vanno dal centro storico della nostra Capitale, fino ad alcune vie più periferiche. Il limite non toccherà, invece, le grandi direttrici. “Gradualmente” – ha spiegato il primo cittadino Gualtieri – “L’obiettivo è di arrivare al 70% delle strade di Roma in cui il limite di velocità sarà fissato a 30 km/h“. Per perseguire questo obiettivo, i lavori sono già iniziati in alcune aree, dove devono essere creato zone pedonali e ambientali. Gli interventi sono iniziati sull’Aventino/Terme Deciane, Casal Bertone, Ostia Antica, Quadraro Vecchio, largo Millesimo e Casal Monastero/viale Ratto delle Sabine.

Limite 30 km/h a Roma: commenta Gualtieri

“Sono contentissimo di vedere e far vedere come può cambiare in meglio lo spazio urbano anche con interventi ‘leggeri'” – ha affermato con piena soddisfazione Gualtieri – “Può cambiare la sicurezza e il rapporto con lo spazio in cui abitiamo“. “Zona 30 non è solo un luogo di abbassamento della velocità ma un recupero dello spazio, con il verde. L’abbassamento della velocita rende la strada più abbordabile” – ha chiarito.