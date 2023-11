Un terribile agguato si è verificato a Roma. Due stranieri hanno immobilizzato un uomo e hanno provato a sgozzarlo, all’altezza di Porta Portese.

Roma, immobilizzano uomo e provano a strangolarlo

Allarme sicurezza anche a Roma. Le aggressioni, le rapine, le liti e le violenze sono all’ordine del giorno. Si è verificato un agguato choc da parte di due stranieri contro un uomo, che è stato immobilizzato per essere sgozzato all’altezza di Porta Portese. L’aggressione è nata da un litigio tra i tre, che erano tutti in stato di alterazione. Da una prima ricostruzione è emerso che un 46enne bosniaco avrebbe spaccato una bottiglia di vetro per colpire la vittima al collo, all’altezza della giugulare. Intanto il complice, un 43enne romeno, si sarebbe occupato di tenere la vittima bloccata per i polsi. Entrambi gli aggressori sono senza fissa dimora e presentano dei precedenti.

Roma, cercano di sgozzare un uomo: due arresti

Sul posto sono arrivati i soccorsi per le prime cure alla vittima, portata in codice rosso all’ospedale San Camillo-Forlanini. A rischiare la vita un 46enne bosniaco, anche lui senza fissa dimora. Sul luogo dell’aggressione sono arrivati anche i carabinieri, che hanno trovato l’uomo a terra con la gola sanguinante. I carabinieri della Compagnia di Roma Trastevere hanno arrestato i due stranieri: il 46enne bosniaco e il 43enne romeno sono gravemente indiziati del reato di tentato omicidio ai danni dell’altro 46enne bosniaco.