Un incendio è scoppiato questa mattina nel quartiere Vigne Nuove, a Roma, minacciando un asilo e un distributore di benzina. Bambini e maestre sono stati evacuati.

L’incendio a Vigne Nuove

L’incendio è scoppiato tra le sterpaglie, in un’area verde adiacente a un distributore di benzina Eni Station, questa mattina, 20 giugno, a Vigne Nuove, tra il viadotto Giovanni Gronchi e in via Giulio Pasquali. Si tratta del secondo incendio in zona nel giro di pochi giorni: lo scorso 16 giugno, infatti, un altro rogo era scoppiato in via Rina de Liguoro.

Le fiamme sono arrivate a minacciare un asilo nido comunale, La contea degli Hobbit, e lo stesso distributore di benzina.

L’evacuazione dell’asilo

Vigili del fuoco, volontari della protezione civile, carabinieri e la polizia di Stato sono subito intervenuti sul luogo dell’incendio. Per precauzione, le maestre e più di 50 bambini dell’asilo nido sono stati fatti evacuare.

L’incendio è stato dunque domato e non sono stati riportati casi di intossicazione o feriti.

Intorno alle 12:30, le maestre e i bambini, cessato il pericolo, sono stati fatti rientrare a scuola.