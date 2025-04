Scontri derby Roma-Lazio: tifosi contro polizia, feriti e caos. Piantedosi condanna gli episodi

Alta tensione nella Capitale in occasione del derby tra Lazio e Roma. Nel pre-partita, fuori dallo stadio Olimpico, si sono verificati violenti scontri tra tifosi e forze dell’ordine. Su viale Pinturicchio, la polizia è intervenuta con cariche di alleggerimento dopo il lancio di oggetti da parte di alcuni tifosi romanisti. Contestualmente, un gruppo di ultras laziali ha tentato di dirigersi verso la zona riservata ai sostenitori giallorossi, aggravando ulteriormente la situazione.

Tensione esplosa nel pomeriggio del 13 aprile, poco prima del derby Lazio-Roma. Intorno alle 17, circa 500 ultras della Roma, molti col volto coperto e armati di bastoni, si sono mossi da ponte Duca d’Aosta verso ponte Milvio, dove erano presenti gruppi di laziali. In piazza Cardinal Consalvi è partito un fitto lancio di oggetti contro la polizia, che ha respinto i tifosi. Altri scontri sono scoppiati a Ponte Milvio, dove centinaia di laziali hanno cercato il contatto con i romanisti: le forze dell’ordine hanno risposto con cariche e idranti.

Durante i disordini, diverse auto sono state danneggiate, cassonetti rovesciati o incendiati, monopattini e arredi urbani usati come barricate. Bottiglie prelevate dalle campane del vetro sono state lanciate contro gli agenti, mentre tavolini e sedie dei locali sono finiti a terra.

Dopo le 18 la situazione è tornata sotto controllo, ma la tensione è rimasta alta. Alcuni gruppi di ultras laziali hanno continuato a marciare verso lo stadio lanciando petardi. Ponte Milvio, a fine giornata, è apparso devastato: vetri rotti, cassonetti bruciati e auto danneggiate.

“Non erano certamente queste le aspettative della vigilia. Il piano sicurezza era scattato già diverse ore prima e in questura a Roma non erano emersi “specifici elementi di criticità”.

Per il derby, l’area dello stadio era stata suddivisa in due settori: zona gialla per i tifosi della Roma, con accessi da ponte Duca d’Aosta e ponte della Musica, e zona blu per i laziali, con ingresso da ponte Milvio. I sistemi di videosorveglianza sono stati potenziati per supportare le operazioni delle forze dell’ordine, come riferito dalla questura.

Scontri derby Roma-Lazio: tifosi contro polizia, feriti e caos. Piantedosi condanna gli episodi

“Si susseguono i vergognosi attacchi di delinquenti contro le forze dell’ordine: a Milano per una manifestazione caratterizzata da danneggiamenti e aggressioni, a Torino in occasione di un rave abusivo, a Roma con ultrà scatenati in violenze di ogni tipo. A fronte di questi comportamenti indegni e inaccettabili, le forze di polizia continuano a svolgere il proprio lavoro con equilibrio e professionalità, garantendo la sicurezza della collettività in condizioni molto difficili“.

Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha espresso gratitudine e pieno sostegno da parte del governo alle forze dell’ordine, sottolineando la volontà di proseguire, oltre al recente decreto-legge sicurezza, con ogni ulteriore misura necessaria a tutelare l’incolumità del personale in divisa.