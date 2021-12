Tragico incidente alle prime luci dell'alba: morte due sorelle di 23 e 19 anni in un incidente stradale

Alle prime luci dell’alba hanno perso la vita in un incidente stradale due giovanissime.

Lo schianto è avvenuto su via Cilicia, in direzione san Giovanni, a Roma. Secondo una prima ricostruzione la 23enne alla guida di una Peugeot 307 avrebbero perso il controllo dell’auto finendo contro un albero a bordo strada. Ancora da accertare le cause dello scontro. La strada è stata chiusa per diverse ore per permettere ai alla polizia di effettuare i rilievi che saranno determinanti nel capire come la 23enne abbia perso il controllo del veicolo.

Le due giovanissime, morte nello schianto contro un albero, erano due sorelle. Alla guida dell’auto c’era Antonella Flores Chevez (23 anni); affianco a lei la sorella 19enne Lorena Flores Chevez. Le due, di origini sudamericane, erano nate a Roma e stavano tornando a casa dopo una serata in un locale all’Eur.

Sorelle morte in incidente stradale, il messaggio del padre

La tragica morte delle sue sorelle è arrivata come un fulmine a ciel sereno: sui profili social delle giovani ci sono ancora le storie instagram che le mostrano sorridenti e felici, durante quella che è stata la loro ultima serata romana. Sul profilo Facebook del papà delle vittime, un conduttore boliviano, sono apparsi tanti messaggi di cordoglio. Lui stesso ha dato l’annuncio della morte delle figlie: “La famiglia Flores-Chevez è in lutto, hanno smesso di esistere tragicamente Antonella e Lorena Flores Chevez.

Riposino in pace… le mie figlie divine” ha scritto l’uomo.