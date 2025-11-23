Roma ospita la manifestazione di Non una di meno contro la violenza di genere

Il 25 novembre si avvicina e Roma si prepara a vivere un’importante giornata di mobilitazione. La manifestazione organizzata dal collettivo Non una di meno è una risposta collettiva e determinata contro la crescente violenza di genere che affligge il paese. Le attiviste scenderanno in strada per chiedere un cambiamento reale, opponendosi a una normalizzazione della violenza patriarcale che si riflette nelle politiche governative.

Durante il corteo, che avrà inizio in Piazza della Repubblica, verranno espressi slogan e richieste che sottolineano l’urgenza di affrontare questo tema in modo serio e senza ambiguità. Le organizzatrici intendono portare alla luce le problematiche legate ai femminicidi e alla violenza domestica, temi che non possono più essere trascurati.

Una manifestazione per il cambiamento

Il movimento Non una di meno si batte per il riconoscimento e la protezione dei diritti delle donne, una lotta che assume un significato ancor più profondo in un contesto dove le leggi e le politiche appaiono sempre più misogine e transfobiche. Le attiviste denunciano l’atteggiamento di indifferenza del governo, che spesso sembra avallare comportamenti e normative che perpetuano la violenza.

Statistiche allarmanti

Un dato inquietante emerge dall’osservatorio di Non una di meno: nel solo sono stati registrati 78 femminicidi e numerosi suicidi indotti. Questi numeri non rappresentano solo una statistica, ma la cruda realtà che molte donne vivono nel nostro paese. Le attiviste chiedono un approccio diverso, che non si limiti a punire i colpevoli, ma che affronti le cause profonde della violenza.

Il ruolo della cultura e dell’educazione

La manifestazione non si limita a denunciare, ma punta anche a promuovere un cambiamento culturale. Le attiviste sostengono che l’educazione è fondamentale per prevenire la violenza di genere. In tal senso, l’educazione sessuale deve essere un diritto garantito, non subordinato al consenso dei genitori. Le recenti decisioni politiche in questo ambito sono viste come un passo indietro, che alimenta una cultura bigotta e autoritaria.

Autodeterminazione e diritti umani

Il movimento si fa portavoce anche delle istanze legate all’autodeterminazione dei popoli, evidenziando come la lotta contro la violenza di genere sia interconnessa con la lotta per i diritti umani a livello globale. Sottolineando l’importanza di sostenere le donne, i migranti e le comunità marginalizzate, Non una di meno invita a unire le forze per affrontare un problema che travalica i confini nazionali.

Il messaggio che emerge è chiaro: la lotta contro la violenza di genere deve essere una priorità per tutti. La manifestazione di Roma è solo un tassello di un mosaico più ampio, che comprende mobilitazioni in diverse città italiane. Il 28 novembre, in particolare, è previsto uno sciopero generale dei sindacati di base, che promette di dare ulteriore visibilità alle istanze delle donne.

In conclusione, il corteo del 25 novembre rappresenta un momento cruciale per ribadire che la violenza di genere non è un problema individuale, ma una questione sociale che richiede un intervento collettivo. Unisciti per dire basta alla violenza e per un futuro in cui ogni donna possa sentirsi al sicuro e rispettata.