Al Pride del 2023 di Roma manca pochissimo. L’edizione di quest’anno è stata segnata da diverse polemiche: dal botta e risposta tra le testimonial Paola & Chiara e Arisa, alla decisione della Regione Lazio di togliere il patrocinio, dopo averlo inizialmente concesso: “Nessuna scusa alla Regione Lazio”, si legge nel comunicato pubblicato sul sito.

Roma Pride 2023, l’intero percorso

Vediamo di seguito qual è l’intero percorso che attraverserà la parata quest’anno:

Piazza della Repubblica – Viale Luigi Einaudi – Piazza dei Cinquecento – Via Cavour – Piazza dell’Esquilino – Via Liberiana – Piazza Santa Maria Maggiore – Via Merulana – Via dello Statuto – Piazza Vittorio Emanuele II- Via Emanuele Filiberto – Viale Alessandro Manzoni – Via Labicana- Piazza del Colosseo – Largo Corrado Ricci – Piazza della Madonna di Loreto