Macabra scoperta a Roma, sono stati ritrovati due scheletri in una grotta vicino alla metro Laurentina: possibile duplice omicidio di 30 anni fa.

Roma, trovati due scheletri in una grotta

Una coppia di speleologi amatoriali ha scoperto, nella giornata di sabato, due scheletri in una grotta vicino alla metro Laurentina a Roma.

Come riportato da Il Messaggero, gli speleologi si sono calati in questa grotta e, le luci sui caschi, hanno illuminato le ossa. I due scheletri, inoltre, sono abbracciati. Gli speleologi hanno subito chiamato la Polizia e i Vigili del Fuoco hanno poi recuperato i resti, ora al via alle indagini per capire a chi appartenessero e cosa può essere successo.

Roma, scoperti due scheletri in una grotta: possibile duplice omicidio di 30 anni fa

Come detto sono stati ritrovati a Roma in una grotta due scheletri. Da una prima ipotesi pare che i resti risalgano a circa una trentina di anni fa e, dai denti, pare si tratti di due persone giovani. Potrebbero essere state due persone che cercavano riparo e sono rimaste bloccate, oppure potrebbe anche essersi trattato di un duplice omicidio. Qualcuno, infatti, potrebbe averli uccisi e poi nascosto i cadaveri nella cavità. All’Istituto Medicina Legale della Sapienza intanto di cercherà di risalire all’identità dei due scheletri.