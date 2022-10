Un incendio ha colpito la stazione Termini di Roma. Le foto e i video fanno paura. Una nube nera era visibile da tutta la città.

Alla stazione Termini di Roma, un incendio ha creato il panico tra i residenti e i viaggiatori. Le fiamme e il fumo erano accanto ad una delle entrate laterali della stazione ferroviaria, per la precisione in via Marsala. Al moemnto si conta una persona intossicata dal fumo, ma potrebbero aumentare i feriti.

Roma, terribile incendio alla stazione Termini: ci sono già persone intossicate

La dinamica dell’incendio non è ancora chiara. Molti pensano che abbiano preso fuoco dei motorini o delle macchine, l’Adnkronos ha riportato invece che le fiamme sono scatenate da una baracca di un senza tetto che ha preso fuoco. Fortunatamente al momento l’incendio è stato spento e non dovrebbero esserci feriti. La stazione di Roma Termini non ha subito danni, solo che i passeggeri e gestori dei negozi dell’importante scalo ferroviario hanno inalato la nube tossica del rogo.

Sta bruciando qualcosa di grosso in via Marsala a #Roma #Termini pic.twitter.com/PT1ekCpJUx — Marco Lionfield ASR (@marcofab73) October 7, 2022

🔴 #Roma, spento dai #vigilidelfuoco l’#incendio in via Marsala, che aveva destato allarme per la grande nube di fumo prodotta. Coinvolti 11 motocicli, annerita ma senza ulteriori danni la facciata dell’edificio adiacente, nessun problema per la vicina Stazione Termini #7ottobre pic.twitter.com/7lh3DqGfcT — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) October 7, 2022

I soccorsi, l’arrivo dei vigili del fuoco e i danni

L’incendio risale alle 17.30 circa e la zona è quella di Via Marsala, 56, dove si trova il bar Binario Zero Caffè, che è stato fatto evacuare. È successo tutto all’improvviso, nemmeno il tempo di accorgersi di cosa stesse succedendo. I passanti sono scappati e i vigli sono arrivati immediatamente. Tra le persone in zona, una donna è rimasta intossicata dalla nube nera che era visibile da quasi tutta la città.

Oltre ai pompieri sono arrivati subito anche i sanitari del 118 che fortunatamente non hanno dovuto soccorrere nessuno se non la donna intossicata. I danni sono solo ad oggetti, tra questi: almeno 10 motorini e i tavolini esterni del bar nella zona dell’incendio.

I social impazziscono

Sui principali Social, soprattutto su Twitter, la persone appena arrivate a Roma attraverso il trasporto ferroviario si sono interrogate su cosa fosse successo. Non solo i pendolari, ma anche i cittadini romani che abitano nei quartieri vicini e coloro che si trovavano per caso o per qualche motivo in quella zona. Preoccupati anche i turisti e i cittadini stranieri residenti nella capitale.

Arrivato da poco a #Roma e non ti trovo un incendio a #Termini.

La nuvola è visibile da vari quartieri. pic.twitter.com/75A2LIp0nk — TUFKAF The User Formerly Known As FerencinoDDR (@FerencinoDS) October 7, 2022