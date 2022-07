Stazione Termini, donna investita da un treno

Terribile tragedia alla stazione Termini, dove una giovane donna è stata investita da un treno. L'incidente ha avuto conseguenze sulla mobilità.

L’incidente è avvenuto intorno alle 17.15 di ieri, giovedì 28 luglio, al binario 13. La giovane vittima è caduta sotto la motrice di un convoglio in transito e purtroppo i soccorsi sono stati inutili. Sono subito arrivati gli operatori del 118, i vigili del fuoco e gli agenti della polizia ferroviaria, che stanno indagando per capire se si sia trattato di un incidente o di un gesto volontario. Non si esclude che la ragazza sia stata investita perché camminava oltre la linea gialla o che possa essere stata travolta mentre attraversava i binari.

Il transito sul binario 13 ha subito forti rallentamenti, per consentire l’intervento del medico legale e dell’autorità giuiziaria.

Effetti sulla mobilità

Trenitalia ha informato riguardo rallentamenti sulla linea Roma-Napoli alta velocità. I treni Alta Velocità, InterCity e Regionali hanno avuto dei ritardi. L’InterCity 591 Roma Termini (17.26)- Salerno (20.30) è stato cancellato. I passeggeri diretti ad Aversa e Napoli Centrale hanno dovuto prendere il treno FR 9421 in partenza da Termini alle 17.35 e in arrivo a Napoli Centrale alle 18.48, per poi proseguire per Aversa con altri treni.

I passeggeri diretti a Latina e Formia hanno dovuto prendere il treno R 21087 in partenza da Roma Termini alle 17.56 e in arrivo a Latina alle 18.30 e Formia alle 19.19. I passeggeri diretti a Salerno hanno preso il treno FR 9543 in partenza da Termini alle 18.00 e in arrivo a Salerno alle 20.05.