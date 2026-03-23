Nel quartiere EUR di Roma, nei pressi del Liceo Francesco Vivona situato in Via della Fisica, il ritrovamento di una donna morta ha immediatamente attirato l’attenzione delle autorità e dell’opinione pubblica. La vicenda, ancora in fase di accertamento, ha portato all’avvio delle indagini e all’adozione di misure precauzionali da parte dell’istituto, mentre gli inquirenti lavorano per chiarire dinamica, identità e cause del decesso.

Roma, trovata morta una donna in pigiama al liceo Vivona

Nel quartiere EUR di Roma, nelle vicinanze del Liceo Francesco Vivona, nella mattinata di lunedì 23 marzo è stato rinvenuto il corpo senza vita di una donna. Come riportato da Roma Today, la segnalazione sarebbe partita intorno alle 8:15 da alcuni operai impegnati in lavori di manutenzione presso l’edificio scolastico, situato in Via della Fisica. La vittima sarebbe stata trovata a terra, nei pressi di una scala antincendio, e nonostante l’intervento tempestivo dei soccorsi e delle forze dell’ordine, per lei non c’era ormai più nulla da fare, essendo deceduta da diverse ore. Le condizioni in cui è stata rinvenuta — vestita con un pigiama e, secondo alcune testimonianze, scalza — hanno reso il caso particolarmente insolito.

Mistero e orrore a Roma: trovata morta una donna in pigiama al liceo Vivona. Le ipotesi

Al momento non è stata ancora accertata l’identità della donna, anche perché priva di documenti al momento del ritrovamento. Gli investigatori stanno conducendo gli accertamenti necessari, inclusa una possibile comparazione con una segnalazione di scomparsa avvenuta nelle stesse ore e riferita a una giovane donna. Le prime ipotesi investigative non escludono il gesto volontario, eventualmente collegato a difficoltà di natura personale o psicologica, ma tutte le piste restano aperte in attesa di conferme ufficiali. Nel frattempo, la dirigenza dell’istituto ha disposto la chiusura temporanea della sede per l’intera giornata, come comunicato tramite circolare interna, adottando una misura precauzionale per garantire la sicurezza della comunità scolastica.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia, con il supporto della scientifica per i rilievi, oltre ai tecnici della Città Metropolitana di Roma, considerando la presenza di un cantiere attivo per interventi di riqualificazione dell’edificio.