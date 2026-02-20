Tragedia in provincia di Treviso, dove una donna di 46 anni, e mamma di tre figli, è stata trovata morta in casa. Cosa è successo.

Tragedia in Italia, mamma di tre figli trovata morta in casa: la scena shock

Tragedia nella mattinata di ieri, 19 febbraio 2026, a Sernaglia della Battaglia, in provincia di Treviso.

Intorno alle ore 10.00, una donna di 46 anni e di origini rumene, Maricica Banceanu, è stata trovata morta all’interno della propria casa in via Villa Matta. A lanciare l’allarme una delle figlie, preoccupata perché non riusciva a mettersi in contatto con lei. Quando i Vigili del Fuoco del distaccamento di Vittorio Veneto sono intervenuti aprendo la porta, la donna era già esanime. I soccorritori del Suem 118 hanno provato a rianimarla ma non c’è stato niente da fare.

Tragedia in Italia, mamma di tre figli trovata morta in casa: la causa del decesso

Maricica Banceanu, 46 anni di origini rumene e madre di tre figli, è stata trovata morta in casa. Sul posto è giunta anche la polizia locale al fine di effettuare i rilievi all’interno dell’abitazione ma, secondo una prima ricostruzione, la donna sarebbe morta per un infarto fulminante. La salma è già stata restituita alla famiglia per i funerali.