Tragedia a Pozzuoli, nella zona di via Cuma, nel quartiere di Licola, dove una donna è stata ritrovata morta in casa, carbonizzata. Si indaga sulla causa del decesso. Ecco cosa ha detto il marito.

Choc a Pozzuoli, donna carbonizzata trovata morta in casa, il marito: “Ho visto del fumo”

A Pozzuoli un’intera comunità è sotto choc per il ritrovamento, nella zona di via Cuma, di una donna carbonizzata trovata morta nella sua casa. La vittima è Teresa Tiano di 65 anni.

L’intervento

Sul posto sono intervenuti d’urgenza gli agenti del commissariato di Polizia di Pozzuoli e i Vigili del Fuoco, attualmente impegnati a mettere in sicurezza l’intera area per consentire i rilievi.

Il ritrovamento

A lanciare l’allarme è stato il marito della donna, che si trovava all’esterno della casa, quando ha notato dei segnali preoccupanti. Le prime parole del marito agli inquirenti: “Ho visto del fumo provenire dall’abitazione in cui si trovava mia moglie. Quando sono rientrato l’ho trovata senza vita”.

Le cause del decesso

Si indaga su quanto accaduto. Ancora sconosciute le cause del decesso ma secondo l’ipotesi più accreditata è che la morte di Teresa Tiano sia legata a un tragico incidente domestico, forse legato proprio all’origine del fumo segnalato dal marito.

Le indagini proseguono per chiarire cosa sia accaduto. L’area è stata posta sotto sequestro per permettere i rilievi tecnici della Scientifica, fondamentali per confermare che si sia trattato di una tragica fatalità e non di un atto doloso.