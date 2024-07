Romina Carrisi, quarta figlia di Al Bano e Romina Power, è fidanzata da oltre due anni con un uomo che le ha anche donato la gioia di diventare mamma per la prima volta. Il compagno si chiama Stefano ed è un volto noto.

Romina Carrisi: il compagno Stefano è famoso

Da più di due anni, Romina Carrisi è felice accanto al compagno Stefano Rastelli. E’ con lui che la quarta figlia di Al Bano e Romina Power ha deciso di diventare mamma per la prima volta. Il piccolo Axel Lupo è nato il 24 gennaio 2024, con un parto naturale, dopo più di 14 ore di travaglio.

Chi è Stefano Rastelli, compagno di Romina Carrisi

Stefano Rastelli ha 53 anni ed è un regista famoso. Lui e Romina Carrisi si sono conosciuti dietro le quinte del programma Rai Oggi è un altro giorno. Non è stato un colpo di fulmine, ma l’amore è sbocciato all’improvviso, grazie ad un bacio scattato per gioco. Il compagno della figlia di Al Bano ha recentemente ricevuto un premio per i servizi realizzati dall’Ucraina in occasione della XV° edizione del Festival Internazionale del Film Corto Tulipani di seta nera.

Stefano Rastelli e Romina Carrisi: una famiglia allargata

Axel Lupo è stato il primo figlio per Romina e il terzo per Stefano. Nel corso del primo matrimonio, Rastelli è diventato papà di due splendide figlie, Emma e Lola, che oggi hanno rispettivamente 16 e 20 anni. Per il momento, la coppia non intende giurarsi amore eterno. Ospite di Verissimo, la Carrisi ha dichiarato:

“Né io né lui vogliamo sposarci. Siamo felici così, non c’è bisogno di ufficializzare, lo abbiamo fatto con nostro figlio. Se mai dovessimo farlo, vorrei una festa per pochi intimi. Ho un senso di vergogna nei confronti dei matrimoni maestosi, dover far vedere al mondo l’amore mi spaventa, sono restia a questa esternalizzazione plateale dell’amore”.