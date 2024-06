La figlia di Al Bano e Romina Power, Romina Carrisi, dopo degli esami per le intolleranze, ha scoperto di avere un grave allergia al nichel

Romina Carrisi, figlia di Al Bano e Romina Power, è diventata mamma del piccolo Axel Lupo, quarto nipote della celebre coppia dopo i tre figli di Cristel.

Romina Carrisi, l’esito degli esami rivela una grave intolleranza

Sebbene entusiasta della nuova avventura, Romina ha dovuto affrontare un travaglio di 14 ore per partorire naturalmente il bambino.

Un’ombra è stata gettata dall’ironia di Fiorello sul nome scelto per il neonato, Axel Lupo, Romina si è detta profondamente offesa, definendo l’episodio un caso di “bullismo” e non di “sano umorismo” come solitamente il conduttore televisivo invece è solito fare.

Prima di rimanere incinta, Romina aveva destato preoccupazione per un drastico dimagrimento.

Romina Carrisi e il cambio dell’alimentazione per una grave intolleranza

Solo in seguito è emersa la causa: la giovane soffre di intolleranza al nichel, questo disturbo l’ha costretta a una rigida dieta a base di riso e zucchine lesse per evitare problemi.

Nonostante le difficoltà, Romina ha affrontato con coraggio la gravidanza e il parto. Le sue parole mostrano il grande amore per il piccoloAxel Lupo e la determinazione nel superare gli ostacoli per garantirgli un sano arrivo al mondo. L’intolleranza alimentare le ha imposto sacrifici, ma non ha scalfito la sua gioia di diventare mamma.