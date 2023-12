Romina Carrisi, tutto pronto per il parto: "Manca solo la valigia!"

Manca ormai meno di un mese dal parto di Romina Carrisi, e lei stessa ha deciso di aggiornare i fan dei social in merito alla questione.

Romina Carrisi: il parto

Molto presto Romina Carrisi darà alla luce il suo primo figlio e nelle ultime ore, sui social, lei stessa ha mostrato il suo pancione e ha svelato ai fan alcuni retroscena su questo delicato e speciale periodo della sua vita.

“Manca poco ma non ho ancora la valigia pronta… Non ho ancora capito cosa devo mettere. Nascerà a Roma e non abbiamo ancora deciso come si chiamerà, cioè abbiamo un nome nel cuore ma ancora dobbiamo decidere, solo che non vogliamo svelare tutto prima del tempo”, ha confessato, e ancora: “Sono sempre stanca, desidero solo dormire e aspettare che arrivi il termine per conoscere finalmente il mio bambino”.

Al momento Romina ha preferito mantenere il massimo riserbo per quanto riguarda il nome scelto per il suo bebè, ma ha confessato: “Sarà un nome antico, ma non di famiglia. Punto su un nome non inflazionato, che renda il bambino riconoscibile. A me è piaciuto chiamarmi come mamma, ma per lui preferisco un nome che sia tutto suo”.

Sui social in tanti le hanno fatto le congratulazioni, e sperano di saperne presto di più sulla sua prima maternità.