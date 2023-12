Romina Carrisi: "Da piccola ero cicciottella e ne soffrivo, ora ho capito lo scopo del mio corpo"

Romina Carrisi ha rilasciato un’intima intervista ora che è in attesa del suo primo figlio.

Romina Carrisi: la confessione

Romina Carrisi sarà presto mamma del suo primo bambino e, in un’intervista al magazine Confidenze, lei stessa ha voluto parlare di questo delicato periodo della sua vita e dei cambiamenti dovuti alla sua gravidanza. “Da piccola ero un po’ cicciottella, da ragazzina la vivevo male. Adesso, finalmente, ho capito lo scopo del mio corpo e mi piace vedere crescere la mia pancia”, ha ammesso, e ancora:

“Non si chiamerà Al Bano. Sarà un nome antico. Punto su un nome non inflazionato, che renda il bambino riconoscibile. A me è piaciuto chiamarmi come mamma, ma per lui preferisco un nome che sia tutto suo”. Sui social in tanti hanno accolto con gioia la notizia della sua dolce attesa, e non vedono l’ora di saperne di più sull’arrivo del suo primo figlio. Romina Carrisi ha cercato di tenere il più a lungo possibile segreta la notizia della sua gravidanza ma, dopo il suo annuncio ufficiale, anche i suoi genitori – Al Bano Carrisi e Romina Power – hanno espresso tutta la loro gioia. Romina è la loro figlia più giovane e i due sono impazienti di vederla nel ruolo di neomamma.