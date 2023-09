Al Bano e Romina di nuovo nonni: "La figlia Romina è incinta"

Romina Power e Al Bano Carrisi saranno di nuovo nonni? La figlia minore dei due vip, Romina Jr, è stata avvistata mentre si carezzava la pancia in maniera sospetta.

Romina Carrisi è incinta?

Dopo i tre nipoti avuti dalla figlia Cristel, Romina Power e Al Bano Carrisi potrebbero presto diventare di nuovo nonni: l’indiscrezione è diventata sempre più insistente dopo che la figlia più giovane dei due, Romina Carrisi, è stata avvistata mentre si accarezzava la pancia in maniera sospetta. Al momento sulla questione non vi sono conferme e in tanti, tra i fan dei social, sono in attesa di saperne di più.

Al Bano e Romina hanno avuto quattro figli insieme e la maggiore di loro, Ylenia, è scomparsa misteriosamente a New Orleans. Poco tempo dopo il tragico evento la coppia si è separata ufficialmente ma, nel corso degli anni, i due sarebbero riusciti a ristabilire rapporti pacifici per il bene della loro famiglia. In tanti tra fan, amici e colleghi sono curiosi di sapere se davvero i due diventeranno presto nonni del loro quarto nipote, ma al momento Romina ha preferito non fare annunci pubblici e ha sempre mantenuto il massimo riserbo sulle questioni relative alla sua vita privata.