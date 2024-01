Romina Carrisi ha partorito. Dopo 14 ore di travaglio, la figlia di Al Bano e Romina Power ha messo al mondo il primogenito, frutto dell’amore che la lega al regista Stefano Rastelli. Il nome scelto per il bebè fa discutere.

Romina Carrisi ha partorito: il nome del bebè fa discutere

Fiocco celeste in casa di Romina Carrisi e Stefano Rastelli. Mercoledì 24 gennaio 2024, la figlia di Al Bano e Romina Power ha partorito il suo primo figlio. Un bel maschietto, venuto alla luce con parto naturale, dopo oltre 14 ore di travaglio, presso un ospedale di Roma. Mamma e pargolo godono di ottima salute. A far discutere è stato soprattutto il nome scelto per il bebè.

Come si chiama il primo figlio di Romina Carrisi?

Il primo figlio di Romina Carrisi pesa 3kg e 100 grammi e si chiama Axel Lupo. Un nome particolare, che appena annunciato ha dato di che discutere al popolo social. Al momento, né la figlia d’arte né tantomeno il suo compagno hanno mostrato il bebè sui social.

Romina Power e Stefano Rastelli: un amore travolgente

Romina Carrisi, 36 anni, e Stefano Rastelli, 53 candeline all’attivo, si sono conosciuti dietro le quinte di Oggi è un altro giorno. Non è stato un colpo di fulmine, ma dopo soli 5 mesi di relazione sono andati a convivere e adesso si godono l’arrivo del piccolo Axel Lupo.