Tragedia a Ronco Scrivia: auto in fiamme nel box, una vittima e più persone intossicate

Auto incendiata in un box condominiale: allarme in una palazzina di Ronco Scrivia, in Liguria. Gli aggiornamenti più recenti.

Un’auto in fiamme all’interno di un box può trasformare in pochi istanti un edificio residenziale in uno scenario di emergenza, soprattutto per la rapida diffusione di fumo negli ambienti chiusi. È quanto successo a Ronco Scrivia, dove l’incendio scoppiato in un box condominiale ha avuto esiti drammatici.

Dramma a Ronco Scrivia: soccorsi e accertamenti sulle cause dell’incendio

Un incendio scoppiato nel primo pomeriggio di giovedì 18 dicembre ha causato una vittima e tre persone intossicate a Ronco Scrivia, nell’entroterra genovese. Le fiamme si sono sviluppate all’interno di un box auto situato in via Benedetta Cambiaggio, dove un’autovettura parcheggiata ha preso fuoco poco dopo le 15. A perdere la vita è stato un uomo anziano, residente nello stabile sovrastante il garage. Il fumo, denso e rapido nella propagazione, ha invaso parte della palazzina rendendo necessario l’intervento immediato dei soccorsi.

Dramma a Ronco Scrivia, auto prende fuoco in un box: un morto e diversi intossicati

Sul luogo dell’emergenza sono arrivati vigili del fuoco, sanitari del 118 e carabinieri, impegnati sia nelle operazioni di spegnimento sia nell’assistenza agli abitanti coinvolti. Tre persone sono state accompagnate in ospedale per accertamenti: due al policlinico San Martino e una all’ospedale Villa Scassi, con condizioni giudicate non gravi.

Restano ancora da chiarire le circostanze che hanno provocato l’incendio e le cause esatte del decesso di Giancarlo Rossi, come riportato da Genova Today, per il quale si sta valutando se la morte sia stata dovuta all’inalazione dei fumi o a un malore improvviso. Le indagini sono tuttora in corso.