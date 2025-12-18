Un’auto in fiamme all’interno di un box può trasformare in pochi istanti un edificio residenziale in uno scenario di emergenza, soprattutto per la rapida diffusione di fumo negli ambienti chiusi. È quanto successo a Ronco Scrivia, dove l’incendio scoppiato in un box condominiale ha avuto esiti drammatici.

Dramma a Ronco Scrivia: soccorsi e accertamenti sulle cause dell’incendio

Un incendio scoppiato nel primo pomeriggio di giovedì 18 dicembre ha causato una vittima e tre persone intossicate a Ronco Scrivia, nell’entroterra genovese. Le fiamme si sono sviluppate all’interno di un box auto situato in via Benedetta Cambiaggio, dove un’autovettura parcheggiata ha preso fuoco poco dopo le 15. A perdere la vita è stato un uomo anziano, residente nello stabile sovrastante il garage. Il fumo, denso e rapido nella propagazione, ha invaso parte della palazzina rendendo necessario l’intervento immediato dei soccorsi.

Dramma a Ronco Scrivia, auto prende fuoco in un box: un morto e diversi intossicati

Sul luogo dell’emergenza sono arrivati vigili del fuoco, sanitari del 118 e carabinieri, impegnati sia nelle operazioni di spegnimento sia nell’assistenza agli abitanti coinvolti. Tre persone sono state accompagnate in ospedale per accertamenti: due al policlinico San Martino e una all’ospedale Villa Scassi, con condizioni giudicate non gravi.

Restano ancora da chiarire le circostanze che hanno provocato l’incendio e le cause esatte del decesso di Giancarlo Rossi, come riportato da Genova Today, per il quale si sta valutando se la morte sia stata dovuta all’inalazione dei fumi o a un malore improvviso. Le indagini sono tuttora in corso.