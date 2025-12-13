Il rogo è scoppiato al sesto piano dell'edificio: diverse squadre dei vigili del fuoco sono intervenute per lo spegnimento delle fiamme

Diverse squadre dei vigili del fuoco, intervenute con un’autoscala, sono al lavoro per spegnere le fiamme di un incendio divampato nell’edificio dell’Enel a Roma. Il rogo è scoppiato al sesto piano del palazzo ubicato in viale Regina Margherita: si tratta di una struttura in fase di ristrutturazione e stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, nessuno si trovava all’interno nel momento in cui l’incendio è scoppiato.

Incendio a Roma: fiamme al sesto piano del palazzo dell’Enel

L’incendio ha interessato il sesto piano del palazzo dell’Enel, edificio nel quale è in corso un intervento di ristrutturazione. Lanciato l’allarme sul posto, in viale Regina Margherita a Roma, sono intervenuti i vigili del fuoco ed i Carabinieri avviando subito le operazioni di spegnimento e delimitando l’area per tenere pedoni e curiosi a debita distanza.

Stando agli ultimi aggiornamenti sarebbe andata distrutta un’intera finestra sul lato dell’edificio affacciato su via Ombrone ed un’altra risulterebbe invece danneggiata. Non è chiaro quanti e quali siano i danni all’interno del palazzo: dopo aver domato il rogo i pompieri si sono introdotti nella struttura andando ad ispezionare anche il tetto per capire se le fiamme lo abbiano raggiunto. Resta inoltre da chiarire la causa scatenante dell’incendio che, fortunatamente, non ha coinvolto nessuno: non erano presenti persone nel palazzo.