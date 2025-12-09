Devastante incendio in un’azienda che produce droni: edificio avvolto dalle fiamme, decine di morti

Un devastante incendio ha colpito un’azienda specializzata in droni nel cuore di Giacarta, trasformando un normale giorno di lavoro in una tragedia: il bilancio dei morti è drammatico.

Devastante incendio in un’azienda che produce droni: indagini in corso sulle cause del disastro

Le autorità locali stanno lavorando per chiarire l’origine dell’incendio: secondo le prime ricostruzioni, il rogo potrebbe essere stato innescato dall’esplosione di batterie, probabilmente al litio, presenti al piano terra.

Non si esclude che molte vittime siano decedute per l’inalazione di sostanze tossiche sprigionate dal fumo, più che per le ustioni.

I vigili del fuoco sono riusciti a domare le fiamme e a recuperare i corpi, ora sottoposti a identificazione. La polizia ha avviato un’indagine formale, ascoltando i responsabili dell’azienda e i proprietari dell’edificio, mentre la società coinvolta ha espresso pubblicamente il proprio rammarico per l’accaduto e le conseguenze sulla comunità locale.

Un grave incendio è divampato oggi, martedì 9 dicembre, in un palazzo di sette piani nel cuore della capitale indonesiana, provocando la morte di almeno 22 persone, tra cui 15 donne. A rendere noto il bilancio è l’agenzia Xinhua, che cita un comunicato ufficiale dei vigili del fuoco e della protezione civile del centro di Giacarta: tra le vittime si contano 7 uomini e 15 donne.

La struttura ospitava la sede locale della Terra Drone Corporation, azienda giapponese attiva nel settore dei droni per rilievi in ambito agricolo e minerario. Le fiamme si sono sprigionate intorno all’ora di pranzo dal primo livello dello stabile, mentre diversi dipendenti si trovavano all’interno per la pausa.

Alcuni lavoratori hanno cercato una via di fuga salendo verso il tetto in attesa dei soccorsi, altri sono riusciti a mettersi in salvo grazie alle scale di emergenza. Una colonna di fumo nero ha oscurato a lungo l’area circostante, seminando paura tra i residenti.