Rosalinda Cannavò ed Andrea Zenga hanno accolto il loro primo figlio: il nome.

Dopo tre anni da quando si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello Vip, Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò hanno comunicato nel marzo scorso che avrebbero avuto un bambino. L’attrice ha smesso di pubblicare sui social ieri, cosa che ha fatto capire ai suoi follower che era arrivato il momento tanto atteso. Andrea Zenga ha condiviso recentemente un video della piccola Camilla su Instagram.

“A Camilla, benvenuta nel nostro mondo. Desidero che tu possa trarre tutta la forza necessaria per affrontare la vita dalla tua madre, che è stata incredibile in queste ore difficili. Sono orgoglioso di te, amore mio, e sono orgoglioso di voi. Sarò sempre al vostro fianco. P.S.: 3,8 kg di pura dolcezza fin dalla nascita.

Rosalinda Cannavò e le sue riflessioni sulla gravidanza.

“Tutto è andato per il meglio e non potevamo sperare in un risultato migliore. Questo era il nostro desiderio e siamo veramente euforici. Il parto è previsto per l’inizio di settembre, potrebbe coincidere con il compleanno di Andreas. Tutto è stato pianificato perfettamente e si è concretizzato al momento giusto.

Qual era la sua reazione quando gli ho detto che sarebbe diventato padre? Ho cercato di mantenerlo all’oscuro per un po’. – ha rivelato Rosalinda Cannavò a Verissimo – Era il periodo delle vacanze natalizie e ho fatto un test di gravidanza perché mi sentivo insolita. Pensavo fosse negativo. Invece, il test è risultato positivo e non riuscivo a crederci. Un paio di giorni dopo, una volta tornati a Milano, non volevo dirglielo subito, ma alla fine gli ho mostrato il test di gravidanza. Lui era commosso, sebbene avesse già un sospetto perché mi conosce molto bene. Le nonne sono estremamente felici e non vedevano l’ora.

Andrea mostra grande pazienza nei miei confronti e mi sostiene insieme a mia madre e alla mia suocera. Abbiamo iniziato a pensare ai nomi? Sì, mia suocera ci ha offerto un libro di nomi. Andrea preferirebbe il nome Teo per un maschio, in quanto ha un significato bello, come il mio amico Teodosio Losito. Per il sesso femminile, siamo ancora incerti, oscillando tra due o tre possibilità. Abbiamo considerato un primo nome, Dafne, seguito da Camilla, un’idea piaciuta soprattutto ad Andrea. Questi sono le proposte di nome che abbiamo fino ad ora. Tuttavia, al momento, non abbiamo ancora scoperto il sesso del bambino.