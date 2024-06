Re Carlo e Camilla al Royal Ascot in ricordo della Regina Elisabetta

Re Carlo e Camilla al Royal Ascot in ricordo della Regina Elisabetta

Nuova uscita di re Carlo III al fianco della regina Camilla, in ricordo della Regina Elisabetta.

Re Carlo III e Camilla si sono mostrati al Royal Ascot, in ricordo della Regina Elisabetta. Gli impegni pubblici dopo il ritorno all’attività ufficiale si stanno moltiplicando.

Re Carlo e Camilla al Royal Ascot in ricordo della Regina Elisabetta

Nuova uscita per Re Carlo III e la Regina Camilla. Gli impegni pubblici si stanno moltiplicando dopo il ritorno del sovrano all’attività ufficiale. I sovrani, dopo le celebrazioni del compleanno reale di Trooping the Colour, non sono mancati al tradizionale appuntamento mondano e sportivo delle corse ippico del Royal Ascot. Hanno voluto ricordare la Regina Elisabetta.

Carlo e Camilla al Royal Ascot: l’uscita

Re Carlo si è presentato in tight e cilindro, Camilla in abito blu con cappello a falde larghe d’ordinanza. Hanno guidato il corteo delle carrozze reali di fronte alla folla di spettatori e di 500 allievi di scuole. Al corteo hanno partecipato altri membri di casa Windsor, come la sorella del monarca, la principessa Anna, secondogenita della Regina Elisabetta e del principe Filippo e cavallerizza, altri aristocratici e la sorella di Camilla, Annabel Eliot, con il figlio Sir Ben Eliott.