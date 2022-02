Rubano l’urna con le ceneri della figlioletta morta: l’appello della madre

A Birmingham, l'abitazione di una giovane madre di 31 anni è stata oggetto di furto. Tra le cose rubate anche un'urna con le ceneri della figlia.

Purtroppo è successo anche questo. Nella città di Birmingham nel Regno Unito, alcuni ladri hanno colpito l’abitazione di Catherine Farrell-Breen, giovane madre di 31 anni. Stando a quanto si apprende dalle testate estere, nella refurtiva dei malviventi era presente anche un’urna al cui interno vi erano contenute le ceneri della figlioletta nata morta.

La donna ha quindi lanciato un appello chiedendo che le venga restituita.

#APPEAL | We’re asking for your help to locate a stolen urn like the one pictured.

It was taken earlier today when someone broke into a home on Clopton Road, Garretts Green in #Birmingham. pic.twitter.com/ucMv6tQSsq

— Birmingham Police (@BrumPolice) February 4, 2022