Rughe naso labiali: che cosa sono e come eliminarle naturalmente

Le rughe naso labiali sono un inestetismo che si può nascondere facilmente. Vediamo come fare.

Le rughe naso labiali sono tra i segni del tempo più comuni e visibili, ma anche tra i più naturali. Si formano lungo la linea che va dai lati del naso fino agli angoli della bocca e diventano più marcate con l’età o a causa di abitudini scorrette. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, quali strategie adottare per attenuare questi segni del tempo in modo naturale, senza dover ricorrere a trattamenti costosi e invasivi.

Rughe naso labiali

Le rughe naso labiali sono pieghe di espressione, che iniziano a formarsi già dai 30 anni e si accentuano nel tempo. Sono il risultato della perdita di elasticità cutanea, della diminuzione di collagene e dell’effetto della forza di gravità. Tuttavia, anche l’esposizione solare, lo stress e il fumo possono favorire la loro comparsa prematura e peggiorarne la profondità.

Poiché naturali, questi segni del tempo non dovrebbero preoccupare, ma è normale voler cercare delle strategie che possano aiutare ad imparare a gestirli. D’altro canto, sono parte del normale processo di invecchiamento e con uno stile di vita sano e prodotti mirati è possibile ridurne l’impatto visivo e rallentarne la formazione.

Rughe naso labiali: consigli

La prima strategia da adottare per attenuare le rughe naso labiali è l’idratazione, interna ed esterna. Bere molta acqua e utilizzare una crema per il viso nutriente, ricca di acido ialuronico, burro di karité o oli vegetali, come argan o rosa mosqueta, aiuta la pelle a mantenere elasticità e compattezza.

Anche il massaggio del viso è un valido alleato. Movimenti circolari lungo le linee naso-labiali, effettuati ogni sera, con qualche goccia di olio naturale, stimolano la microcircolazione e rilassano i muscoli facciali.

Oltre ai trattamenti topici, anche alcuni accorgimenti quotidiani possono aiutare, come:

Un’alimentazione ricca di antiossidanti (vitamine C ed E, beta-carotene) per favorire la produzione di collagene e proteggere dai radicali liberi;

Tecniche di rilassamento , come la respirazione profonda o lo yoga, per ridurre la tensione muscolare e prevenire la formazione di rughe;

Ginnastica facciale per tonificare la zona e rallentare l’approfondimento delle rughe.

Rughe naso labiali: migliori rimedi su Amazon

Le rughe naso labiali non si eliminano in un giorno, ma con costanza e attenzione è possibile attenuarle visibilmente. Nei paragrafi che seguono, abbiamo raccolto, in una lista breve, alcuni dei rimedi migliori, che Amazon propone ai suoi clienti, alla migliore offerta.

Maschera viso da notte al collagene, peel off, avvolgente, idratazione profonda, riduce le rughe e migliora l’elasticità della pelle, pennello incluso, 75 ml

Una maschera per il viso da notte al collagene, formulata per offrire un’idratazione profonda e un effetto anti-rughe intensivo. La texture avvolgente favorisce l’assorbimento degli attivi, migliorando elasticità e compattezza della pelle.

Bionike Defence My Age Gold – Crema Viso Ricca Fortificante Anti Age con Burro di Karitè, Rimpolpa e Nutre le Pelli Mature, Dona Compattezza ed Elasticità alla Pelle, 50 ml

Una crema ricca e fortificante, studiata per nutrire e rimpolpare le pelli mature. Grazie alla presenza di burro di karité, dona elasticità e compattezza, migliorando la tonicità cutanea. La sua formula anti-age aiuta a contrastare i segni del tempo, regalando una pelle più levigata e luminosa.

Rilastil Hydrotenseur Crema Viso Ricca Antirughe Ristrutturante, Texture Ricca e Corposa con Acido Ialuronico per Pelli Secche, Confezione 40 ml

Un trattamento antirughe ristrutturante, ideale per pelli secche e mature. La sua texture corposa offre un’idratazione profonda, grazie alla presenza di acido ialuronico, che aiuta a levigare e tonificare la pelle. Perfetta per contrastare la perdita di elasticità e donare un aspetto più compatto e luminoso.