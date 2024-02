Russia: da Lord Cameron la risposta di Londra alla morte di Navalny

Londra, 21 feb. (Adnkronos) - Il Regno Unito si appresta ad annunciare la sua risposta alla morte del leader dell’opposizione russa Alexei Navalny in carcere in Russia. Intervenendo oggi ad un incontro dei ministri degli Esteri del G20 a Rio, il ministro degli Esteri Lord Cameron illustrer&agr...

Londra, 21 feb. (Adnkronos) – Il Regno Unito si appresta ad annunciare la sua risposta alla morte del leader dell’opposizione russa Alexei Navalny in carcere in Russia. Intervenendo oggi ad un incontro dei ministri degli Esteri del G20 a Rio, il ministro degli Esteri Lord Cameron illustrerà le conseguenze che Mosca dovrà affrontare dal Regno Unito. Lord Cameron – secondo le anticipazioni – condannerà anche la guerra della Russia in Ucraina e ribadirà la sua richiesta di una pausa immediata nei combattimenti a Gaza.